В Нижнетавдинском районе определили лучших в полиатлоне

| Фото: san-san.ru | Фото: san-san.ru

Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева стала гостем традиционных соревнований по полиатлону в Нижней Тавде. Соревнования собирают спортсменов со всего региона, и в этом году прибыли участники из восьми районов Тюменской области.

Возраст участников самый разнообразный – от 11 до 70 лет, сообщает администрация Нижнетавдинского района. Спортсменам предстояли три вида испытаний: отжимание у женщин, подтягивание у мужчин, стрельба из пневматической винтовки и гонка на лыжероллерах.

Абсолютными чемпионами, обладателями максимального количества очков, стали Ильнат Шафиев из Ярковского района и Татьяна Степанова из Нижнетавдинского.

В общекомандном зачете первое место занял Исетский район, хозяева соревнований заняли второе место, на третьем - Юргинский район.