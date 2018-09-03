Ольга Швецова: законопроект о сохранении льгот для пенсионеров облдума рассмотрит 20 сентября

Ольга Швецова | фото duma72.ru Ольга Швецова | фото duma72.ru

Законопроект о сохранении региональных льгот для пенсионеров будет рассмотрен на заседании регионального парламента 20 сентября. Об этом заявила депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"О сохранении ряда льгот для людей, которые выходят на заслуженный отдых, действующих на территории отдельного региона говорили президент страны Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, - отметила депутат. - Фракция партии "Единая Россия" сегодня, 3 сентября внесла на рассмотрение регионального парламента законопроект, который закрепит право пенсионеров тюменского региона на льготы".

Вне зависимости в каком возрасте выйдут на пенсию женщины - в 55 лет или 60, соответственно, мужчины - 60 и 65 лет, добавила Ольга Швецова, для них будут действовать льготы в оплате жилищно-коммунальных услуг, налогов, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов. Будет также сохранена единовременная денежная выплата.

Добавим, о важности и необходимости поддержки пенсионеров в части сохранения льгот сказал и врио губернатора Тюменской области Александр Морр.

Он подчеркнул, что в регионе будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет. Это налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и многие другие виды поддержки.

"Важно отметить, что в бюджете Тюменской области все меры поддержки всегда имели 100 - процентное обеспечение. Именно такой подход мы сохраним на 2019 и последующие годы при формировании нового бюджета области. Считаем это действенной мерой поддержки наших земляков", – отметил Александр Моор.

Анжела Лебедева