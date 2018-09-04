В Тюмени аферисты осуждены за хищение денег с банковских карт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аферистов, виновных в хищении денег с банковских карт, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Криминальное трио под руководством дельца согласилось участвовать в хищении денег с банковских карт граждан. Делец распространял вирусные программы на мобильные устройства с подключенным "Мобильным банком" или "Сбербанк Онлайн". Программы позволяли ему от имени пользователя мобильного устройства отправлять смс-сообщения о переводе денежных средств на банковские карты, оформленные на родных и друзей злоумышленников. Криминальное трио обналичивало похищенные средства через банкоматы в Тюмени, часть оставляло себе, другую отправляло сообщнику на Qiwi-кошелек.

В ряде случаев вирусы скрывали от потерпевших смс-уведомления о переводе и потерпевшие даже не подозревали о хищении денег. Пропажу они обнаруживали при снятии денег в банкомате, при оплате покупок или ипотеки. Некоторые потерпевшие о хищении денег с банковских карт узнали от тюменской полиции, которая занималась расследованием аферы.

В сентябре 2016 года злоумышленники были задержаны. От действий аферистов пострадали 25 человек из Архангельска, Барнаула, Березняков Пермского края, Бийска, Благовещенска, Вологды, Иркутска, Кисловодска, Москвы, Пензы, Самары, Североморска и других. Тюменцев среди них нет. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 186 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении дельца было выделено в отдельное производство для его установления.

Суд приговорил одного мошенника к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Двое других осуждены каждый к трем годам лишения свободы условно. Осужденным предстоит выплатить потерпевшим всю сумму причиненного ущерба.