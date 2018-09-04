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В Тюменском районе обмолочено зерновых культур на двадцать три процента

Экономика, 11:25 04 сентября 2018

mcx.ru/ | Фото: mcx.ru/

3 тыс. 157 га, или 23 % от всех засеянных площадей обмолочено зерновых культур в Тюменском районе на 4 сентября, сообщает управление информационной политики и информатизации муниципалитета.

Темп уборки зерновых культур опережает среднеобластной, но значительно отстает от показателей 2017 года. На эту дату в 2017 году было обмолочено 32 %.

В лидерах по обмолоту в Тюменском районе – АО "Успенское" (44%), Учхоз ГАУ СЗ (56%), фермеры (38%).

"Спелость набрали все культуры, – отмечает начальник управления АПК Тюменского района Валерий Герасимов. – Предприятия, начавшие уборку, уже завершили обмолот озимых. Сейчас убирают ячмень, пшеницу, овес. Урожайность в среднем по району составляет 31 центнер с гектара, это на уровне прошлого года".

Также в районе приступили к уборке картофеля и овощей. Так, в АО "Мальковское" собрали 732 тонны картофеля и 428 тонн овощей, в ООО "Ясень-Агро" – 785 и 1 тыс. 138 тонн соответственно. Фермеры собрали 1 тыс. 277 тонн картофеля и 516 тонн овощей. Больше всего убрали лука – 73 % засаженных площадей и свеклы – 23 %. Часть убранных овощей хозяйства реализуют, в том числе, и на питание в школах и детсадах.

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# зерновые культуры , овощи , Тюменский район , уборка урожая

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