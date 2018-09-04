Уборочная страда в Ишимском районе идет ударными темпами

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В 12 крупных хозяйствах Ишимского района полным ходом идет уборочная страда. На 4 сентября убрано 5 тыс. 623 гектара зерновых и зернобобовых, что составило 7% от общей площади посевных в 81 тыс. 764 га.

По словам первого заместителя главы района Сергея Максимова, отставание по графику объясняется объективными причинами. В августе выпал 161 мм осадков, что составило 282% от нормы. Дожди привели к переувлажнению и технологической невозможности зайти на поле.

Он отметил, что из-за обильных осадков проросли на корню семена озимой пшеницы, тритикале и гороха. После комплекса принятых мер зерно пойдет только как фуражное. Дожди привели к опозданию посева озимых, которые нужно было посеять с 20 августа по 5 сентября.

"За тридцать два года своей деятельности в сельском хозяйстве я ни разу не сталкивался с такими обидными августовскими осадками. Средняя урожайность в 2018 году пока невысока - 28,2 центнера с гектара. Сказалась и июльская засуха, во время которой зерно подгорело и выросло мельче. Для того, чтобы при взятых высоких темпах уборочной мы успели вовремя закончить, нужно 42 хороших сухих дня", - подчеркнул Сергей Максимов.

Продолжается заготовка сенажа, план выполнен на 74%, а вот сена заготовили достаточно - на 102%. В планах - заготовка силоса, когда подойдет время для кукурузы.

Для скорейшего окончания уборочной страды организованы дежурства, действуют полевые станы, для хлеборобов устроены дополнительно к обедам завтраки и ужины.

"Правительство поддержало сельхозтоваропроизводителей компенсацией части затрат на горюче-смазочные материалы в размере 15 процентов от стоимости. Кроме того, радует незначительный рост цен на зерно. Словом, все под контролем!", - подчеркнул начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ишимского района Сергей Максимов.

Инна Кондрашкина