ХК "Рубин" подписал контракт с защитником Никитой Лисовым

Никита Лисов подписал контракт с ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте Никита Лисов подписал контракт с ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Хоккейный клуб "Рубин" перед стартом чемпионата ВХЛ укрепил оборону. Соглашение с командой подписал защитник Никита Лисов, сообщает ХК "Рубин".

Игроку – 24 года, он имеет рост - 185 см, вес - 90 кг. Никита Лисов - воспитанник столичного хоккея. В начале карьеры он играл в системе ЦСКА – в МХЛ выступал за "Красную Армию, а в ВХЛ дебютировал в тверском клубе.

В Континентальной хоккейной лиге дебютировал в 19 лет в чемпионате 2013/2014 в нижнекамском "Нефтехимике". Следующие два сезона он играл в элите за "Адмирал" из Владивостока.

Затем защитник перебрался в омский "Авангард". Там он провел чемпионат 2016/2017 и первую часть прошлого сезона. А с конца декабря 2017 года выступал за "Сочи". Всего в КХЛ Лисов провел 155 матчей.