На тюменских фермах не будет проблем с кормами

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Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области полностью обеспечили себя кормами. 208 хозяйств, ведущих заготовку сена, выполнили план на 104%, накосив 139,6 тысяч тонн при плане 134,1 тысяч.

Об этом на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, сообщил заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

"Аграрии используют каждый погожий день, активно заготавливают корма, - отметил он, - на 83% выполнен план по закладке сенажа, приступили к закладке силоса. Проблем с заготовкой кормов, я уверен, не будет".

Борис Олейник