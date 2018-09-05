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Тюменская область традиционно полностью обеспечит себя картофелем и другими овощами

Экономика, 18:09 05 сентября 2018

mcx.ru

Тюменцы зимой не останутся без овощей и картофеля. Урожайность этих культур, как сообщил на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, на уровне прошлого года. Темпы уборки этих важных культур остаются на хорошем уровне.

"На утро 5 сентября у нас убрано 20% площадей, занятых овощами открытого грунта, - пояснил он, - в 2017 году на этот день было убрано 22%, в 2016-м – 19%. Так что мы идем в ногу со временем".

Есть небольшое отставание по уборке картофеля – из-за переувлажнения почвы мощная картофелеуборочная техника не может выйти на поля. В передовиках уже традиционно хозяйства Заводоуковского городского округа, где уже "второй хлеб" убран с площади 363 га, что составляет 23%. На 14% справились с планом картофелеводы Упоровского района.

Борис Олейник

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# АПК , Владимир Чейметов , овощи , уборка урожая

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