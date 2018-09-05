ЛПХ Тюменской области стали больше производить и продавать мяса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 15% вырос объем мяса, закупленного в личных подсобных хозяйствах, по сравнению с прошлым годом в первом полугодии 2018 года.

Такие данные на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям привела заместитель губернатора, директор департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина.

"На поддержку малых форм хозяйствования на селе было направлено 60 миллионов рублей", - пояснила она.

А всего в первом полугодии кассовые расходы на исполнение программ по поддержке сельского хозяйства составили 1,5 млрд рублей.

"На развитие животноводства направлено 488 миллионов рублей, - рассказала Татьяна Крупина. - По итогам полугодия мы имеем рост к уровню прошлого года по производству и надоям молока, по поголовью скота, а также реализации скота и птицы. При поддержке бюджета приобретено 233 головы племенного скота молочного направления".

Объем государственной поддержки растениеводства, по данным департамента, составил 717 млн рублей. 13 предприятий обновили парк сельхозтехники, современным оборудованием оснащается завод по переработке картофеля, проводится модернизация животноводческих помещений, устанавливается новое технологическое оборудование в рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции птицефабрики Боровская.

Борис Олейник