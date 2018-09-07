Тюменские предприятия едут с бизнес-миссией в Югру

| Фото: пресс-служба ТПП ТО | Фото: пресс-служба ТПП ТО

Делегация предприятий Тюменской области готовится к бизнес-миссии в город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа. Для нефтегазовых компаний будет организованы деловые переговоры в рамках XXIII международной специализированной выставки "Сургут. Нефть и Газ-2018".

"Югра – добрый сосед и исторический партнер Тюменской области. В любом городе Ханты-Мансийского автономного округа тюменский бизнес радушно встречают и готовы оказать всяческую помощь. В этот раз мы едем для укрепления бизнес-связей между нашими предприятиями и уверены, эта бизнес-миссия принесет весомые положительные результаты", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Ориентировочные даты проведения бизнес-миссии 26-28 сентября, сообщает пресс-служба ТПП ТО.

По словам организаторов, полный список предприятий для поездки еще формируется, поэтому заинтересованные предприниматели могут подавать заявки. Контактное лицо: специалист Центра ВЭД ТПП ТО Кривова Юлия Александровна, +7 (982)-912-82-73, krivovayouliya@gmail.com.

Отметим, бизнес-миссия проводится в рамках проекта "Экспортный марафон", который реализует правительство Тюменской области совместно с Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой региона.