Пациенты тюменских стационаров голосуют на временных избирательных участках

| Фото: ЦИК России | Фото: ЦИК России

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Семь временных избирательных участков для пациентов стационаров действуют в медицинских организациях Тюменской области 9 сентября, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В Тюмени временные участки открылись в Медицинском городе, Перинатальном центре, ОКБ № 1 (ул. Котовского и в Патрушево), ОКБ № 2 и в медико-санитарной части "Нефтяник". Временный избирательный участок действует в ОКБ № 3 Тобольска.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, возможность проголосовать есть и у пациентов стационара остальных медицинских организаций - к ним выезжают члены избирательных комиссий.

Татьяна Ковалева