В Югре в единый день голосования привлекли более тысячи волонтеров

| Фото: www.hmao.izbirkom.ru | Фото: www.hmao.izbirkom.ru

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1 тыс. 629 волонтеров задействованы на избирательных участках Югры в единый день голосования 9 сентября, сообщает избирательная комиссия ХМАО.

В помощь инвалидам предусмотрены различные технические средства непосредственно на участках - увеличительные стекла, специальные трафареты. Для отдельных избирательных участков Сургута и Нижневартовска информация о кандидатах дополнительно изготавливается с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Денис Корнеев, в Югре создана мониторинговая рабочая группа, которая отслеживает обеспечение избирательных прав югорчан. В работе мониторинговой группы задействованы около 280 членов, среди которых более 220 – представители Общественной палаты, более 65 – представители аппарата уполномоченного по правам человека в Югре и его общественные помощники.

"Значимость участия представителей общественности в избирательном процессе очень важна, поскольку они не зависят от политических партий и кандидатов, и основной их целью является обеспечение избирательных прав граждан, прозрачности, объективности выборов", - подчеркнул Денис Корнеев.