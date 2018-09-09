Сергей Корепанов: главное, чтобы избиратели приняли взвешенное решение
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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы одним из первых на избирательном участке № 2269 в школе № 40, сообщает Тюменская областная дума.
"Для нашего региона, как ни для кого, важны эти выборы. Мы избираем высшее должностное лицо, губернатора Тюменской области, и избираем сегодня представительные органы города. От главы региона и городского парламента во многом зависит социально-экономическое развитие нашего субъекта федерации", - считает Сергей Корепанов.
По мнению главы облдумы, особенностью этих выборов является то, что проводятся они вскоре после выборов президента и принятых майских указов главы страны, которые предопределяют социально-экономическое развитие Российской Федерации на ближайший период.
"От того, кто будет сегодня избран, в городской парламент, кто встанет во главе области, во многом зависит реализация указов президента", - пояснил Сергей Корепанов.
Спикер регионального парламента отметил, что перед выборами в области наблюдалась стабильная обстановка, четко, в соответствии с законодательством проходила подготовка ко дню голосования.
"Были созданы все условия, чтобы наши избиратели без серьезных влияний со стороны приняли взвешенное решение и предопределили дальнейшее развитие нашего региона", - подчеркнул Сергей Корепанов.