Сергей Корепанов: главное, чтобы избиратели приняли взвешенное решение

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы одним из первых на избирательном участке № 2269 в школе № 40, сообщает Тюменская областная дума.

"Для нашего региона, как ни для кого, важны эти выборы. Мы избираем высшее должностное лицо, губернатора Тюменской области, и избираем сегодня представительные органы города. От главы региона и городского парламента во многом зависит социально-экономическое развитие нашего субъекта федерации", - считает Сергей Корепанов.

По мнению главы облдумы, особенностью этих выборов является то, что проводятся они вскоре после выборов президента и принятых майских указов главы страны, которые предопределяют социально-экономическое развитие Российской Федерации на ближайший период.

"От того, кто будет сегодня избран, в городской парламент, кто встанет во главе области, во многом зависит реализация указов президента", - пояснил Сергей Корепанов.

Спикер регионального парламента отметил, что перед выборами в области наблюдалась стабильная обстановка, четко, в соответствии с законодательством проходила подготовка ко дню голосования.

"Были созданы все условия, чтобы наши избиратели без серьезных влияний со стороны приняли взвешенное решение и предопределили дальнейшее развитие нашего региона", - подчеркнул Сергей Корепанов.