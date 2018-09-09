Представители корпуса "За чистые выборы": голосование в Тюмени идет без нарушений

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12 участков в Тюмени посетили члены Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы". Нарушений на них не зафиксировано.

Об этом сообщила территориальный координатор Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы", член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе, член Совета облдумы по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области, член Объединенного Совета обучающихся ТюмГУ, член корпуса молодых юристов РФ Диана Зиннатуллина.

"Наша мобильная группа в составе пяти человек - трех представителей корпуса и двух студентов Тюменского государственного университета - выезжает на участки и проверяет, нет ли нарушений. Пока все проходит на законных основаниях. На мой взгляд, явка выше среднего", - отметила Диана Зиннатуллина.

Члены Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" планируют посетить максимальное количество участков Тюмени во всех административных округах города. Работа будет продолжаться до конца голосования.

Татьяна Ковалева