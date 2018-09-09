Явка на выборы в регионе будет высокой, считает эксперт Дмитрий Авдеев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области явка избирателей на выборах губернатора к 10 часам составила 9,47%

Выборы губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы проходят организованно и в соответствии с законом. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Тюменского государственного университета Дмитрий Авдеев.

"В Тюменской области, на Ямале и в Югре созданы все необходимые условия для того, чтобы граждане смогли реализовать свое избирательное право. Насколько мне известно, избирательные комиссии работают в штатном режиме, в соответствии с законодательством. Теперь все зависит от людей", - отметил эксперт.

По мнению Дмитрия Авдеева, тюменцы отличаются достаточно высокой сознательностью и политической активностью.

"Явка на выборы всех уровней в Тюменской области всегда была выше, чем во многих других регионах страны. Я думаю, что эта тенденция сохранится", - подчеркнул юрист.

Евгений Бабенко