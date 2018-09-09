В Тюменской области явка избирателей на выборах губернатора к 10 часам составила 9,47%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Явка на выборах губернатора Тюменской области на 10 часов местного времени составила 9,47%. Об этом журналистам сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

По данным облизбиркома на юге региона с выбором уже определилось 11,5% от общего числа избирателей. На Ямале - 14,97%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 5,6%.

На данный момент самая высокая явка традиционно в сельских районах: в Голышмановском явка составила более 30%, в Ишимском и Сладковском районах - более 24%. Всего проголосовали 239 тыс. 119 человек.

Как отметил руководитель облизбиркома, все избирательные участки готовы на "хорошо", обеспечена безопасность избирательного процесса. Созданы условия для людей с ограниченными физическими возможностями, подготовлены пандусы, шрифты Брайля, есть технические возможности помочь тем, кто имеет ограничения по слуху.

По словам Игоря Халина, выборы проходят в спокойной обстановке.

Борис Олейник