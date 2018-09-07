Детский спортивный форум в Тюмени пройдет с участием известных чемпионов

pp.userapi.comФото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области pp.userapi.comФото пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Олимпийская чемпионка Луиза Носкова, четырехкратный чемпион мира Данил Чаюн, двукратные чемпионы мира Наталья Проскурякова и Элина Гоок другие известные спортсмены примут участие в детском форуме "Выбери спорт! Выбери здоровье! Выбери жизнь!", сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Праздник организуют атлетический клуб "Антей" и фитнес-центр "Фитберри" в рамках конкурса "Тюменская марка-2018". Начнется форум 7 сентября в 14 часов коллективной зарядкой, затем в программе - интерактивная мотивационная встреча с чемпионами, затем детские спортивные состязания, а завершится встреча – награждением победителей.

"В игровой форме мы расскажем детям о необходимости занятий спортом, о том, что благодаря стремлению, силе воли и постоянной работе над собой можно добиться высот в любой области. Дети получат хороший эмоциональный заряд от общения между собой и от участия в спортивном празднике", - отметила генеральный директор фитнес-центра Fitberri Наталья Проскурякова.

Приглашаются семьи с детьми на масштабный праздник 7 сентября в 14 часов в атлетический клуб "Антей" (ул. Николая Зелинского, 3).