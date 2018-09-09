Александр Моор поздравил Дмитрия Артюхова с вступлением в должность губернатора Ямала

| Фото: пресс-служба правительства ЯНАО | Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Впереди у Ямала - грандиозные перспективы и новые проекты. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя Дмитрия Артюхова с вступлением в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

"За то время, когда Дмитрий Артюхов исполнял обязанности главы Ямала, мы вместе с ним на самолетах и вертолетах пролетели тысячи километров. Я увидел прекрасные ямальские города, познакомился с удивительными людьми. Мы обсудили совместные проекты, направленные на развитие наших регионов. Впереди у Ямала - грандиозные стройки, которые, я уверен, изменят экономику и жизнь людей", - подчеркнул Александр Моор, выступая на торжественной церемонии инаугурации губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ямальские проекты имеют огромное значение для всей России, и чтобы их успешно реализовать, нужна сильная команда, отметил врио губернатора Тюменской области.

"На Ямале работают люди, которым все по плечу. Но у любой команды должен быть капитан. Ямало-Ненецким автономным округом всегда руководили сильные и волевые люди с широким государственным мышлением. Я уверен, что Дмитрий Артюхов станет их ярким преемником, продолжит замечательные традиции ямальской управленческой школы", - заявил врио губернатора Тюменской области.

"Я считаю Дмитрия Артюхова своим единомышленником и другом. Убежден, что Тюмень и Ямал навсегда останутся друзьями и стратегическими партнерами", - подчеркнул Александр Моор.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова в своем выступлении напомнила, что более 70% инвестиций в арктические регионы России сосредоточены на Ямале.

"Для реализации масштабных ямальских инвестиционных проектов разрабатываются и используются уникальные технологии промышленного строительства, добычи и транспортировки нефти и газа, охраны окружающей среды. Сохраняются и развиваются уникальные культура и язык коренных народов Севера", - отметила Наталья Комарова.

Экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что передает регион в надежные руки.

"Желаю вам успехов на этой непростой должности и хорошей крепкой команды. Вся наша работа делается ради людей", - обратился Дмитрий Кобылкин к своему преемнику на посту главы региона.

Напомним, 9 сентября на внеочередном заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа депутаты наделили Дмитрия Артюхова полномочиями губернатора. За него проголосовали 14 депутатов, из 18 участвовавших в заседании.

"Руководить родным для меня Ямало-Ненецким автономным округом - это не только большая честь, но и огромная ответственность. Президент России Владимир Путин четко обозначил нашу основную цель на ближайшие годы - страна должна совершить качественный рывок в развитии, и в первую очередь - в экономике. Ямал вступает в период начала реализации знаковых проектов, которые станут залогом успешного будущего региона. Нам предстоит большая и напряженная работа", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Евгений Бабенко