Андрей Артюхов: фракция ЕР займет более 72% мест в новом созыве гордумы

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Предварительные итоги выборов 9 сентября прокомментировал секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", Андрей Артюхов отметил, что избирательная кампания проходила в непростых условиях — на фоне острых дискуссий по изменениям в пенсионное законодательство. "Но результат в этой ситуации вполне достойный. По предварительным данным, кандидат от нашей партии Александр Моор одержал убедительную победу, набрав 65,86%, фракция "Единая Россия" займет более 72% мест в новом созыве Тюменской городской думы", —добавил он.

Явка в Тюмени составила чуть более 40% избирателей — это почти в 2,5 раза выше, чем на выборах депутатов Тюменской городской думы в 2013 году. "На мой взгляд, явка избирателей продемонстрировала интерес к выборам в условиях существующей на сегодняшний день реальной политической конкуренции и борьбы", — сказал Артюхов.

Впереди у избранных депутатов, констатировал он, много дел по исполнению наказов горожан, полученных во время встреч. "Важно сделать так, чтобы наша областная столица становилась все более комфортной для жизни, работы, учебы, отдыха. Чтобы в Тюмени открывались современные производства, создавались новые рабочие места, строились детские садики, школы, спортивные сооружения", — подчеркнул Андрей Артюхов.