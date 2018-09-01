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Тюменские лыжники примут участие во всероссийских соревнованиях

Спорт, 14:43 11 сентября 2018

www.flgr.ru/ | Фото: www.flgr.ru/

Тюменские спортсмены - лыжники Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Анна Жеребятьева и Татьяна Алешина - в составе российской сборной примут участие во Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам и кроссу, сообщает ЦСП72.

Состязания пройдут в спортивном центре "Малиновка" (Кононовская, Архангельская область) 11-13 сентября. Старты собрали топовых атлетов России, сборная России в полном составе примет участие в соревнованиях.

В программе соревнований спринт, индивидуальная гонка и пасьют.

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# Александр Большунов , Денис Спицов , лыжники , соревнования

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