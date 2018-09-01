Опорный вуз Тюмени вошел во Всероссийский молодежный проект "От студзачета к знаку отличия ГТО"

| Фото: studsportclubs.ru | Фото: studsportclubs.ru

Тюменский индустриальный университет вошел в новый социально значимый Всероссийский молодежный физкультурный проект "От студзачета к знаку отличия ГТО", сообщает вуз.

"Тюменский индустриальный университет не мог не принять участие в столь масштабном и значимом молодежном проекте, — отметила и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова. — Наши студенты — неоднократные победители городских, областных спартакиад, спартакиады консорциума вузов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов России, различных чемпионатов и Олимпийских игр. Кроме того, успехи опорного вуза в популяризации ГТО среди студентов отмечены на самом высоком уровне. Совсем недавно проект Тюменской области "ГТО – путь к здоровью, успеху и славе!", разработанный преподавателями кафедры физической культуры и спорта ТИУ, завоевал третье место всероссийского конкурса проектов. Считаю, у нашего университета есть все шансы сформировать сильную команду, которая на всероссийском фестивале сможет завоевать звание лучшей в сдаче нормативов ГТО".

Оценить свои силы, выполнив нормативы ГТО в стенах вуза может каждый студент. Для получения золотого или серебряного знака студзачета необходимо выполнить не менее пяти представленных Организатором тестирования испытаний (тестов), причем чтобы получить золотой знак необходимо выполнить все пять испытаний (тестов) на норматив золотого знака, а для получения серебряного знака необходимо выполнить все пять испытаний (тестов) на норматив не ниже серебряного знака.

Проект будет проходить в три этапа. Первый этап (внутривузовский) пройдет с 1 по 23 сентября. Студенты, выполнившие на данном этапе нормативы комплекса "Студзачет АССК России" на золотой знак попадают в сборную вуза по ГТО.

Второй этап (региональный): с 24 сентября по 11 ноября – прием нормативов в центрах тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО для участников Проекта, выполнивших комплекс "Студзачет АССК России" на золотой значок на внутривузовском этапе.

Сборная команда вуза, одержавшая победу в общекомандном зачете на втором этапе получает право представлять субъект РФ на финальном этапе проекта в составе 8 человек (4 юноши и 4 девушки), выполнивших нормативы испытаний (тестов) на золотой знак отличия ГТО.

Третий этап (всероссийский): декабрь 2018 года – I Всероссийский студенческий фестиваль ГТО.