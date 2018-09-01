Тюменские хоккеисты встретятся с питерским клубом "СКА-Нева"

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" встретится с питерским клубом "СКА-Нева" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в Санкт-Петербурге 11 сентября, сообщает ХК "Рубин".

"В понедельник у нас состоялась короткая тренировка, продолжавшаяся минут сорок пять. Особенно нужна она была игрокам, которые не принимали участия в матче с питерским "Динамо" в минувшее воскресенье, - рассказал наставник "Рубина" Алексей Исаков. - По составу на встречу с армейцами окончательно определимся ближе к матчу, хотя с принципиальными моментами, безусловно, уже есть ясность. В целом, все хорошо, работаем в плановом режиме".

В межсезонье "СКА-Нева" потерял немало игроков, определявших лицо команды. В частности, в Ханты-Мансийск уехал нападающий Андрей Рычагов, в красноярском "Соколе" оказался форвард Максим Мальцев. В матчах с "Динамо" и "Югрой" принял участие воспитанник тюменского хоккея, нападающий Кирилл Марченко, пришедший из системы "Югры".

Однако интрига предстоящего поединка заключается в другом. Главным тренером фарм-клуба питерского СКА является Евгений Михалкевич, под руководством которого тюменский клуб выступал в сезоне 2016-2017 годов и завоевал бронзу.

В предыдущем гостевом матче с армейцами "Рубин" уступил в овертайме (1:2). Автором гола сибиряков стал Денис Давыдов. Поединок в Санкт-Петербурге 11 сентября начнется в 21 час по тюменскому времени.