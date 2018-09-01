Вадим Шумков: лесная промышленность - одна из перспективных отраслей экономики региона

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

К реализации масштабного инвестиционного проекта - строительству завода по глубокой переработке древесины - приступили в Тобольском районе. Об этом на заседании комитета областной думы по экономической политике и природопользованию сообщил заместитель губернатора Вадим Шумков, который выступил с информацией о реализации государственной программы Тюменской области "Развитие лесного комплекса до 2020 года".

"Завод и смежные производства позволят создать более тысячи новых рабочих мест", - пояснил он.

Лесная промышленность, подчеркнул Вадим Шумков, является одной из перспективных отраслей экономики Тюменской области. В регионе расположено более 500 действующих предприятий. В 2017 году объем промышленной продукции составил около 5,2 млрд рублей.

При реализации крупных проектов появляется широкий диапазон возможностей для развития малого и среднего бизнеса в отрасли - от поставки сырья до оказания сервисных услуг.

"В этом году мы получаем два новых предприятия, - сообщил заместитель губернатора. - В Уватском районе ООО "Ровиал" реализует проект по расширению действующего - производство строганых сухих пиломатериалов".

Инвестиции в этот проект составили 230 млн рублей, объем заготовок - 230 тыс. кубометров. Создано 60 новых рабочих мест.

ООО "ВолгаТрансСервис" в поселке Викулово организует лесозаготовительное и деревообрабатывающее производство. Срок реализации проекта - 2017-2020 годы. Объем инвестиций составит 60 млн рублей, объем заготовок – 100 тыс. кубометров.

В информации правительства отмечено, что потенциал деревообрабатывающих производств Тюменской области используется не полностью. Главная причина, по оценке специалистов, заключается в том, что не решены вопросы использования низкосортной древесины, отходов от лесозаготовок, лесопиления, деревообработки. Приоритетными направлениями в лесопромышленном комплексе Тюменской области определены: комплексное использование лесных ресурсов региона, развитие мощностей по переработке лиственной и низкосортной древесины, увеличение объемов выпуска строительных материалов и изделий из древесины.

Члены комитета областной думы по экономической политике и природопользованию рекомендовали правительству содействовать созданию новых и модернизации существующих производств для увеличения выпуска пиломатериалов экспортного назначения, а также строганых погонажных деталей и клееных изделий, ориентированных на внутренний и внешний рынки.

Борис Олейник