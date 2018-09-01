На Ямале приступили к уборке картофеля и капусты

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Уборка картофеля и капусты началась в агрофирме "Приполярная", сообщает ИА "Север-Пресс".

За два дня аграрии нарубили около пять тонн капусты. "Урожай средний, лето было небогатым на солнце, а капуста любит жару и воду, - отметил генеральный директор фирмы Такиулла Шарипов. - Наверное, соберем немного поменьше, чем в прошлом году. Но главное, что Красноселькуп - небольшой поселок, и на него нашего урожая на период распутицы всегда хватает".

Напомним, прошлым летом в "Приполярной" собрали 61 тонну картофеля, 24 тонны капусты, около трех тонн огурцов. Также агрофирма выращивает лук, морковь, свеклу, редис, редьку и зелень.