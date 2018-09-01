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Александру Моору вручили удостоверение губернатора Тюменской области

Губернатор, 11:14 13 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Александр Моор зарегистрирован в качестве избранного губернатора Тюменской области. Такое решение единогласно приняла Областная избирательная комиссия на заседании 13 сентября.

"В соответствии с законом избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 12 сентября мы определили результаты выборов губернатора Тюменской области. Избранным губернатором признан Александр Моор. Решение об этом и протокол с результатами голосования опубликованы в средствах массовой информации и на нашем официальном сайте. Мы рады, что избирательная кампания прошла в спокойной обстановке. Наши избиратели как всегда проявили активную гражданскую позицию", - сказал председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Согласно действующему законодательству, Александр Моор представил в облизбирком заявление о том, что он не занимает должностей и не наделен полномочиями, которые несовместимы со статусом губернатора, сообщил Игорь Халин.

После приятия решения о регистрации Александра Моора в качестве губернатора Тюменской области председатель Областной избирательной комиссии торжественно вручил ему соответствующее удостоверение.

"Я благодарю избирателей за поддержку, а членов избирательных комиссий и всех, кто принимал участие в подготовке и проведении выборов, за добросовестную и профессиональную работу. Как всегда в Тюменской области выборы прошли на высоком уровне. Результаты голосования отражают мнение жителей региона", - заявил Александр Моор.

По словам главного федеральный инспектора по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Андрея Руцинского, полпред Николай Цуканов и администрация президента положительно оценили прошедшую в регионе выборную кампанию.

"Результаты выборов свидетельствуют о легитимности избирательной кампании и о доверии населения к избирательной системе и итогам голосования. Тюменцы рассчитывают, что всенародно избранный губернатор продолжит курс на развитие региона и повышение качества жизни людей", - подчеркнул Андрей Руцинский.

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Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Андрей Руцинский , выборы губернатора , Игорь Халин , Николай Цуканов , облизбирком

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