Иван Квитка: большинство избирателей проголосовали за стабильность и уверенное развитие региона

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Преемственность власти обеспечит рост социально-экономических показателей в Тюменской области. Об этом заявил руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Иван Квитка, комментируя итоги выборов главы региона.

"Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа поддержали Александра Моора на выборах губернатора Тюменской области. Большинство избирателей отдали свои голоса за кандидата от партии "Единая Россия", тем самым определив перспективы стабильного развития региона и эффективного выполнения задач, обозначенных президентом Российской Федерации", - сказал он..

Парламентарий особо подчеркнул, что Александр Моор с первых дней работы временно исполняющим обязанности главы региона четко определил дальнейшую программу действий, которая направлена на продолжение курса устойчивого социально-экономического развития области и благополучие ее жителей.

"Благодаря командной работе регионального правительства под руководством Владимира Якушева был создан прочный задел на будущее. Среди субъектов Российской Федерации Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим показателям. Сегодня важно сохранить темпы развития и улучшить достигнутые результаты. Новому руководству области при взаимодействии с депутатским корпусом, с органами власти автономных округов и при поддержке общества предстоит развивать инфраструктуру, укреплять систему жилищно-коммунального хозяйства, расширять инновационное производство, создавая комфортные условия для жизни граждан. Абсолютно уверен в профессионализме и опыте Александра Викторовича, который уже сумел проявить себя как талантливый управленец, действующий исключительно в интересах людей", - подытожил Иван Квитка.

Соб. инф.