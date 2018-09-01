Александр Моор продолжит курс на динамичное развитие Тюменской области, уверен Корепанов

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Далее в сюжете Иван Квитка: большинство избирателей проголосовали за стабильность и уверенное развитие региона

Жители Тюменской области – ответственные люди, имеющие четкую гражданскую позицию и думающие о своем будущем и будущем своих детей. Именно этим объясняется убедительная победа Александра Моора на выборах губернатора Тюменской области. Такое мнение высказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"9 сентября произошло важное политическое событие. Мы избрали высшее должностное лицо региона. Выбор Александра Моора в качестве губернатора – взвешенное решение жителей Тюменской области, Ямала и Югры. Он продолжит курс на динамичное развитие нашего региона, реализует все важные социально-экономические проекты. Уверен, самое серьезное внимание он будет уделять работе по воплощению в жизнь майских указов президента России Владимира Путина, ведь именно они предопределяют развитие нашей страны на ближайшее будущее", - отметил Корепанов.

Существенными аргументами в пользу выбора Моора в качестве губернатора Сергей Корепанов назвал тот факт, что Александр Викторович прошел подготовку резервистов на должность губернатора, а также имеет серьезный профессиональный опыт работы в исполнительных органах власти, бизнесе, и на муниципальном уровне.

"Александр Моор много лет руководил самым крупным городом нашего региона, численность населения Тюмени, как известно, превышает 740 тысяч человек. Все это время ему приходилось решать множество самых непростых и весьма масштабных задач. И это у него получалось. Тюмень в последние годы регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге столиц субъектов РФ. К тому же, Тюмень несколько лет подряд занимает первое место по качеству жизни среди городов с населением свыше 500 тысяч жителей", - отметил спикер регионального парламента.

Будучи депутатом областной думы, представляющим интересы ямальцев, Корепанов отметил, что северные пенсионеры, переехавшие в Тюмень на постоянное место жительство, отмечают комфортность города, хорошее транспортное и медицинское обслуживание, сообщает пресс-служба областного парламента.

Напомним, что Александр Моор одержал победу на выборах губернатора Тюменской области. За него проголосовали 816 тыс. 253 избирателя (65,86%) – жители Тюменской области, Ямала и Югры.