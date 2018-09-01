Александр Моор добьется успеха на посту губернатора, уверен Владимир Якушев

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

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Пунктуальность и ответственный подход к работе помогут Александру Моору добиться успеха на посту губернатора Тюменской области. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" экс-глава региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Александр Моор долгое время возглавлял областную столицу и входил в состав регионального правительства. Поэтому работа губернатора ему, в принципе, знакома. Я думаю, у него все получится, тем более, что он обладает такими замечательными личными качествами, как пунктуальность, ответственность и исполнительность. Это человек, который может генерировать новые идеи. У него есть все, что нужно для того, чтобы быть успешным губернатором. Я уверен, что Александр Моор станет далеко не худшим главой региона в Российской Федерации", - сказал Владимир Якушев.

Экс-глава Тюменской области пожелал новому всенародно избранному губернатору продолжить все добрые начинания, которые реализуются в регионе.

"У нас действует огромное количество социально значимых программ. Нужно двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом. И, конечно, необходимо постоянно искать и внедрять что-то новое. Думаю, во главе с Александром Моором Тюменская область продолжит динамичное развитие", - заявил Владимир Якушев.

Напомним, Александр Моор одержал убедительную победу на выборах губернатора Тюменской области 9 сентября. За него, по предварительным данным, отдали свои голоса 816 тыс. 253 избирателя (65,86%) - жители Тюменской области, Ямала и Югры.

Евгений Бабенко