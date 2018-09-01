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Улица Энергостроителей в Тюмени продлится до бульвара Бориса Щербины

Экономика, 11:36 13 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Протяженность улицы Энергостроителей в Тюмени составляет более километра. В этом году она продолжится до бульвара Бориса Щербины. Вначале дорога будет четырехполосной, а потом раздвоится по направлениям.

Об этом сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин.

Такое решение принято в связи с тем, что дома здесь находятся на разных отметках. Проектировщики решили развести встречные транспортные потоки, чтобы дорога не получилась с уклоном.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Перепад между отметками доходит здесь до двух с половиной метров, - рассказал Евгений Сорокин. – Сегодня уже построена в стопроцентном исполнении ливневая канализация до бульвара Бориса Щербины, в настоящее время ведутся работы по переустройству тепловых сетей, до начала отопительного сезона все будет завершено и переподключено".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основной проблемой на данном участке была "большая вода" - до начала работ здесь рос камыш. Проектировщики приняли решение обустроить станции, перекачивающие воду в канал, находящийся за улицей Таллинской.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Проектная документация в микрорайоне Восточный-2 предусмотривает около десяти километров дорог, - добавил Евгений Сорокин. – В конце 2018 – начале 2019 года мы приступим к улице бульвар Бориса Щербины, которая будет пробиваться от Таллинской и Широтной, ее протяженность примерно один километр двести метров".

Николай Ступников

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# водоотведение , дороги , строительство дорог

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