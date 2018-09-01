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Аграрии Тюменского района убрали половину урожая

Экономика, 17:27 13 сентября 2018

mcx.ru | Фото: mcx.ru

В Тюменском районе обмолочено 6,9 тыс. га зерновых, что составило половину всего клина. Тюменские сельхозпроизводители, как сообщает пресс-служба областного департамента АПК, используют каждый погожий час.

В лидерах по-прежнему идут хозяйства Упоровского района, где на 13 сентября уже убрано 30,8 тыс. га из 51,5, или 60 %. Несмотря на затяжную посевную этого года и непростые погодные условия в период уборки, в этом районе сумели нагнать общие показатели региона по обмолоту зерновых и зернобобовых культур 2017 года при хорошей урожайности — 28 ц/га.

Среди лидеров также Ярковский район и Заводоуковский городской округ, где убрано по 43 % посевных площадей.

В целом по области на 13 сентября обмолочено 29,7 % зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 481,2 тыс. тонн.

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# Тюменский район , уборка урожая

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