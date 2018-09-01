В Тюменской области близка к завершению уборка озимых культур и гороха

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Уборку озимых культур завершили хозяйства шести районов Тюменской области – Исетского, Казанского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Заводоуковского городского округа. Об этом сообщает областной департамент АПК.

В целом по области озимые убраны на 9,3 тыс. га, что составляет 92 % от плана. При урожайности 35 ц/га валовый сбор озимых составил 32,6 тыс. тонн.

Также близки к завершению уборки хозяйства, специализирующиеся на производстве гороха. Эта культура собрана уже на 28,5 тыс. га из 32,5 тыс. га посеянных (88%). С уборкой гороха справились в Абатском, Аромашевском, Викуловском, Омутинском, Тобольском, Тюменском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах.