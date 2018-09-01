Госдума поддержала законопроект о защите граждан предпенсионного возраста

| Фото: duma.gov.ru/ | Фото: duma.gov.ru/

Госдума поддержала законопроект президента РФ о защите граждан предпенсионного возраста. Поправки в Уголовный кодекс РФ об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста приняты в первом чтении, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

"За" поправки проголосовало 370 депутатов из трех парламентских фракций. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что вопрос очень важный, и касается лиц предпенсионного возраста, речь идет о защите их трудовых прав.

"Мы очень подробно, скрупулезно обсуждали законодательные инициативы президента, поправки, которые поступили в комитеты в рамках нашей рабочей группы по донастройке пенсионного законодательства", — напомнил он.

В соответствии с документом, УК РФ дополняется статьей 1441. "Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов", — сказано в проекте закона.

Под предпенсионным возрастом понимается период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению гражданину страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.