В Тюмени директор ЧОПа два месяца не платил зарплату охраннику

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 26 тыс. 500 рублей задолжал одному из охранников руководитель тюменского ЧОПа. Долги по зарплате были погашены только после возбуждения уголовного дела, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, директор охранного предприятия в 2017 году более двух месяцев не выплачивал зарплату и компенсацию по листку нетрудоспособности одному из охранников предприятия.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя компании.

Санкция части 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, а также лишение свободы на тот же срок.