Александр Моор вручил воспитанникам ТПКУ удостоверения кадетов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Служение Отечеству - непростой, но очень достойный путь. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии принятия клятвы кадетами Тюменского президентского кадетского училища.

По итогам вступительных испытаний в 2018 году в Тюменское президентское кадетское училище поступили 120 человек. Большинство из них - уроженцы Тюменской области, Ямала и Югры. Кроме того, кадетами стали ребята из Московской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Ставропольского и Алтайского краев, Удмуртии и Татарстана.

Новые воспитанники училища принесли торжественную клятву. В церемонии вручения удостоверений кадетов приняли участие Александр Моор, начальник ТПКУ генерал-майор Михаил Логинов, депутат Тюменской областной думы Александр Крупин, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, муфтий духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков, ветераны военной службы и другие почетные гости.

"Не сомневаюсь, что служение Отечеству станет делом чести для всех, кто находится сегодня в строю, и неважно, кем вы будете служить или работать. Принятие клятвы - большой праздник не только для вас, но и для ваших родных и близких, для ваших новых педагогов и воспитателей. Уверен, этот день останется в памяти на всю жизнь", - обратился к воспитанникам училища Александр Моор.

Вместе с погонами на плечи юных кадетов ложится и большая ответственность за поступки и решения, добавил глава региона. Александр Моор пожелал ребятам быть упорными в достижении целей, самостоятельными, сильными и смелыми, ценить и уважать своих учителей.

Воспитанников ТПКУ приветствовали курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Они продемонстрировали строевые приемы с оружием. Торжественная церемония прошла в сопровождении военного оркестра под управлением дирижера, подполковника Тимура Бахрова.

В 2018-2019 учебном году в Тюменском президентском кадетском училище обучается 750 кадетов из всех уголков России: от Мурманска до Махачкалы, от Москвы до Курильских островов. Завершая праздничную церемонию, кадеты прошли по плацу торжественным маршем.

Евгений Бабенко