Тюменский "СУП-2018" собрал более тысячи молодых бизнесменов

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Создание международного бизнес-инкубатора под эгидой Российского союза молодежи в Тюмени получит поддержку областного правительства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами на VI федеральном бизнес-форуме "Слет Успешных Предпринимателей", который проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе "Олимпийская Ребячка" в Тюменском районе.

Форум собрал около 1,2 тыс. участников из различных регионов России и из-за рубежа. В числе ведущих международных спикеров пленарного заседания - постоянный член государственной комиссии по развитию бизнес-инкубаторов при министерстве экономики Азербайджанской Республики Алекпер Мустафаев, председатель общества "Молодые предприниматели Финляндии" Лео Кадиефф, заместитель председателя Российско-Китайской Ассоциации предпринимателей У Хао, и другие.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь генерировала новых предпринимателей. Я позволю себе некую аналогию со спортом. Есть команды, которые играют в высшей лиге. Но у любой эффективной спортивной команды есть мощное молодежное основание, которое вовлекает в спорт молодых талантливых ребят. Идет естественный отбор. Аналогичную экосистему мы должны создавать в предпринимательстве - в основе пирамиды должно находиться огромное количество молодых людей, готовых рискнуть и попробовать свои силы в бизнесе", - сказал Александр Моор, приветствуя участников слета.

Губернатор рассказал собравшимся со всей России и из-за рубежа молодым амбициозным бизнесменам о динамике экономического развития региона и мерах государственной поддержки предпринимательства, которые эффективно работают в Тюменской области.

В последние годы Тюменская область сделала большой скачок в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Общее количество занятых в малом и среднем бизнесе составляет 198 тыс. человек - более 25% от общей численности занятых в экономике, а это каждое четвертое рабочее место.

По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 290,7 млрд рублей и показал рост в сравнении с предыдущим периодом на 21,2%. В том числе по малым и средним предприятиям, включая микропредприятия, рост инвестиций составил 8,9 млрд. рублей.

В 2018 году значительно изменились некоторые региональные программы поддержки бизнеса, добавились новые инструменты. В результате был сформирован принципиально новый подход к государственной поддержке инвестиционных проектов в формате "одного окна" - "Фабрика проектов". Задача фабрики заключается в подборе мер государственной поддержки, а также источников финансирования проекта. Для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях предоставляются займы до 50 млн рублей под 3%. Микрозаймы на реализацию небольших инвестиционных проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях выдаются под 3% годовых в объеме до 3 млн рублей.

В регионе развивается сеть инфраструктурных площадок для бизнеса. Уже действуют два индустриальных парка "Боровский" и "Богандинский". На данных производственных площадках действуют налоговые льготы и особые условия по аренде земли - от 111 рублей в месяц за гектар. Следующий агропромпарк "Ишимский", ориентированный на переработку сельхозпродукции, планируется создать в Ишимском районе.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наш регион территорией, где есть все условия, чтобы максимально легко и быстро создать бизнес, и затем выгодно и просто его развивать. Подтверждением этого является первое место Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который составляется Агентством стратегических инициатив. Мы понимаем, что предпринимательство - это занятие смелых и самостоятельных людей, которые берутся за интересные проекты и претворяют их в жизнь. Тюменский слет успешных предпринимателей станет фундаментом создания новых бизнес-инициатив, которые мы поддержим и поможем реализовать",- обратился Александр Моор к участникам форума. Тюменская область открыта для реализации проектов из других регионов России и стран зарубежья, подчеркнул губернатор.

Один из главных организаторов форума, депутат Тюменской областной думы, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров обратился к журналистам на бизнес-языке.

"Стоимость аренды инфраструктуры для проведения форума составила бы около трех миллионов рублей. Но правительство Тюменской области нам эту замечательную площадку предоставило бесплатно. Конечно, это даст положительный эффект, это обязательно окупится. Мы поймали правильный ветер, мы сделали правильную ставку - на молодежь. Нужно создать среду, в которой эта энергия реализуется", - подчеркнул Эдуард Омаров.

Напомним, на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в 2017 году в Сочи, инициированный тюменцами "Слет Успешных Предпринимателей" стал отдельной и очень популярной площадкой, на которой побывали более 5 тыс. человек. На СУП-2018 в "Олимпийской ребячке" Александр Моор вручил памятные медали и грамоты президента России четырем тюменцам, которые внесли вклад в организацию фестиваля.

Евгений Бабенко