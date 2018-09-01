Работники Учхоза первыми в Тюменской области завершили уборку урожая

Работники Учхоза первыми в Тюменской области завершили уборку урожая | Фото: администрации Тюменского района Работники Учхоза первыми в Тюменской области завершили уборку урожая | Фото: администрации Тюменского района

Работники АО "Учхоз" первыми в Тюменской области закончили уборку зерновых, сообщает администрация Тюменского района.

По словам генерального директора предприятия Айшака Курдогляна, слаженность и многолетний опыт коллектива в очередной раз дал свои плоды: "Несмотря на трудности посевной и нестабильную погоду, к которой уже начали привыкать, мы снова можем гордиться своими достижениями. В этом заслуга каждого работника Учхоза. Поставленный перед посевной план выполнили на сто процентов".

Урожайность на полях Учхоза составила 35 ц/га.

"Многое в нашей жизни меняется, но уже который год именно специалисты Учхоза первыми заканчивают уборочную кампанию. Это говорит о стабильности в мастерстве и здоровой атмосфере в коллективе. Мы надеемся, что на этом трудовая деятельность в этом сезоне у учхозовцев не закончится и они помогут соседним хозяйствам убрать урожай. Ведь нужно ловить каждый погожий день", - говорит заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов.