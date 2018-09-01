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Аграрии Тюменской области приблизились к экватору уборочной страды

Экономика, 17:43 17 сентября 2018

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Тюменские аграрии приблизились к экватору уборочной страды. На 17 сентября, сообщает пресс-служба областного департамента АПК, зерновые и зернобобовые убраны на площади 276,4 тыс. га из 661,6 (41,8 %).

Лидерами по-прежнему остаются хозяйства Упоровского района, которые выполнили план на 72 %, убрав 37,1 тыс. га из 51,5.

В числе лидеров аграрии Тюменского и Ярковского районов - 66 и 61 % соответственно.

Специалисты отмечают высокую готовность тружеников села использовать каждый погожий час уборочной страды. Минувшие выходные выдались сухими в Нижнетавдинском, Омутинском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах. Во всех этих районах суточный план уборки был перевыполнен. В Юргинском, районе, например, вдвое - при суточной норме 0,9 тыс. га, убрано 1,8 тыс. га.

Борис Олейник

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# Тюменская область , уборка урожая , Упоровский район

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