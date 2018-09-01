Урожай конопли нашли в теплице жителя Ишима

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Уголовное дело заведено на жителя Ишима за выращенную в теплице коноплю. Как сообщает УМВД по Тюменской области, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В ходе оперативно мероприятия "Мак" сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в частном секторе села Ершово нетрудоустроенный житель Ишима 1980 года рождения выращивал коноплю в теплице. Общая масса наркотического растения составила более трех килограммов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Максимальный срок наказания, предусмотренный статьей, – два года лишения свободы.