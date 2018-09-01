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Отопительный сезон в Уватском районе начнется в конце сентября

Экономика, 15:32 18 сентября 2018

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Отопительный сезон в Уватском районе начнется в конце сентября. Об этом главе района Сергею Путмину доложил первый заместитель Леонид Митрюшкин, сообщает администрация муниципального образования.

В котельной № 5 в Туртасе поставлены два новых котла, в котельной в Красном Яре проведена замена подводящего кабеля, в котельной в Солянке заменили горелку и дымогарную трубу, а в с. Демьянское проложены новые сети теплоснабжения. Продолжается ремонт сетей теплоснабжения в Туртасе, Увате, Алымке и Красном Яре: всего здесь будет проложено около 500 метров новой трубы.

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством сообщили, что к работе в отопительный период полностью готовы 23 муниципальные и 5 ведомственных котельных. Сейчас проводятся пусконаладочные работы. В тестовом режиме с 17 сентября начали отапливать школы, детские сады, больницу и ее филиалы, фельдшерско-акушерские пункты.

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# отопительный сезон , Уватский район

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