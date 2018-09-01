Дмитрий Осипов стал руководителем фракции "Единая Россия" Тюменской гордумы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Дмитрий Осипов избран руководителем фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", такое решение принято на организационном заседании фракции, которое прошло 19 сентября. Из 24 депутатов, присутствовавших на заседании, 21 отдал за него голос. Голосование проходило тайно, на альтернативной основе. Также участвовал в выборах Александр Григорьев.

Как отметил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, Дмитрий Осипов в партии с 2007 года.

"Он опытный депутат, с 2010 года – секретарь первичного отделения номер 56, сейчас руководит городским исполнительным комитетом партии, знает партийную работу очень хорошо. Кроме того, он является руководителем общественного совета "Безопасные дороги" и членом совета партпроекта "Городская среда", - сообщил Артюхов.