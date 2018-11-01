  • 20 ноября 201820.11.2018вторник
  • USD66,0081
    EUR75,3218
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

В Аромашевском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте

Происшествия, 13:21 20 ноября 2018

zapoved.ru | Фото: zapoved.ru

Жителя одного из соседних регионов, подозреваемого в незаконной охоте, задержали в лесном массиве вблизи с. Сорочкино Аромашевского района, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что злоумышленник незаконно застрелил двух лосей и трех диких косуль. В машине подозреваемого обнаружены части тушь животных и охотничьи ружья.

Фигурант причинил ущерб управлению по охране и регулированию объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области на сумму 840 тыс. рублей. Ружья и части туш изъяты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аромашевский район , незаконная охота

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 20.11.2018Югорская прокуратура обнаружила экстремистские сайты
13:43 20.11.2018В Нижневартовске таксиста осудили на девять лет за нападение на пассажира
13:21 20.11.2018В Аромашевском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте
12:59 20.11.2018Трое наркосбытчиков Югры приговорены к лишению свободы