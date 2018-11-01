В Аромашевском районе задержали подозреваемого в незаконной охоте

| Фото: zapoved.ru | Фото: zapoved.ru

Жителя одного из соседних регионов, подозреваемого в незаконной охоте, задержали в лесном массиве вблизи с. Сорочкино Аромашевского района, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что злоумышленник незаконно застрелил двух лосей и трех диких косуль. В машине подозреваемого обнаружены части тушь животных и охотничьи ружья.

Фигурант причинил ущерб управлению по охране и регулированию объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области на сумму 840 тыс. рублей. Ружья и части туш изъяты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование уголовного дела продолжается.