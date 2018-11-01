Продовольственные ярмарки в Тюмени пройдут 24 ноября

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Продовольственные ярмарки на пяти торговых площадках пройдут в Тюмени 24 ноября с 8 часов, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.

Ярмарки развернутся у парковки автомобилей в районе дома № 88 на ул. Московский тракт; на ул. Мельникайте, 126, кор.2, ТЦ "П.О.Р.Т"; пр.Солнечный, 11, ТРК "Заречный двор"; ул.Севастопольская, 12, Выставочный зал; ул. Льва Толстого, 29 (парковка автомобилей).

На ярмарке будет представлена продукция сельхозпроизводителей Тюмени и юга Тюменской области следующего ассортимента: свинина, говядина, баранина, птица, рыбная продукция, хлеб, овощи и картофель, сушеные плоды, дикоросы, продукция пчеловодства и другие товары.