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Первое послание Александра Моора пройдет в "Нефтянике"

Губернатор, 08:54 21 ноября 2018

фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с первым посланием "О положении дел в области" к региональному парламенту 22 ноября.

Ежегодное послание Тюменской областной думе начнется в ДК "Нефтяник" в 11 часов. На сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.

Предполагается, что Александр Моор подведет предварительные итоги развития региона в минувшем году и обозначит стратегию на ближайшее время.

На оглашение послания приглашены не только депутаты областной думы, здесь же будут присутствовать главы муниципалитетов, общественные и духовные лидеры, представители деловых кругов региона.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , послание губернатора

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