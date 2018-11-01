Первое послание Александра Моора пройдет в "Нефтянике"
Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с первым посланием "О положении дел в области" к региональному парламенту 22 ноября.
Ежегодное послание Тюменской областной думе начнется в ДК "Нефтяник" в 11 часов. На сайте информационного агентства "Тюменская линия", официальном портале органов государственной власти Тюменской области будет организована прямая трансляция выступления главы региона.
Предполагается, что Александр Моор подведет предварительные итоги развития региона в минувшем году и обозначит стратегию на ближайшее время.
На оглашение послания приглашены не только депутаты областной думы, здесь же будут присутствовать главы муниципалитетов, общественные и духовные лидеры, представители деловых кругов региона.
Екатерина Исаева