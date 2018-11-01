Двое жителей Ялуторовска осуждены за наркоторговлю

| Фото: prokhmao.ru/ | Фото: prokhmao.ru/

Бывший инструктор по спорту Ялуторовска и его приятель осуждены за наркоторговлю, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ялуторовский районный суд 22 ноября вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего бывшего инструктора по физической культуре и спорту Центра по спортивно-физкультурной работе, бывшего тренера-преподавателя Ялуторовской детско-юношеской спортивной школы, а также его 22-летнего друга. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2016 года ялуторовчанин, работая подсобным рабочим в муниципальном центре спортивно-физкультурной работе, решил заняться распространением наркотиков. Для этого он списался с наркодельцом через Интернет. Молодому человеку предстояло забирать из тайников синтетические наркотики, фасовать их на мелкие дозы и помещать в другие тайники в Ялуторовске и Тюмени. Став инструктором в центре по спортивно-физкультурной работе, а затем и тренером-преподавателем по совместительству в детско-юношеской спортивной школе, он продолжил наркобизнес.

В августе 2017 года инструктор вовлек в распространение наркотических средств друга, вернувшегося из армии, у которого в Тюмени была съемная квартира. По инициативе инструктора распространять наркотики начали и в Голышманово.

13 декабря инструктор на своем автомобиле Toyota Celica c приятелем выехал в Голышманово для сбыта наркотиков. По дороге иномарку остановили сотрудники полиции. У инструктора были изъяты наркотики, которые он прятал в трусах.

13-14 декабря наркотики были изъяты в Ялуторовске и Тюмени по месту жительства наркодельцов, а также из тайников. Всего по делу было изъято более 237 гр. различных синтетических наркотиков.

Суд назначил бывшему инструктору по спорту 10 лет, а его другу 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства, изъятые у инструктора в ходе обыска денежные средства в сумме 521 тыс. рублей, которые предназначалась для преступной деятельности.