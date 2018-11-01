Снижение цен на овощи сдерживало инфляцию в октябре, считает Центробанк

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Снижение цен на овощи сдерживало инфляцию в октябре, сообщает Банк России.

Основной вклад в увеличение темпов прироста потребительских цен по-прежнему вносит удорожание продуктов питания, но рост продовольственной инфляции в октябре был ограничен удешевлением плодоовощной продукции. По сравнению с октябрем 2017 г. цены на нее снизились на 0,5%.

Годовые темпы удорожания непродовольственных товаров увеличились на 0,1 п.п., до 4,1%. Эта динамика прежде всего связана с ослаблением рубля в 2018 г., и, возможно, с опережающей корректировкой цен перед налоговыми изменениями. Наиболее заметным было повышение годовых темпов прироста потребительских цен на электротовары (до 3,1% – с 2,4% в сентябре) и медикаменты (до 2,9% – с 2,2%).

Возможность опережающей корректировки цен заложена Банком России в основной прогноз, согласно которому темпы прироста потребительских цен составят по итогам года 3,8–4,2%. Согласно ранее проведенным опросам бизнеса, часть предпринимателей планируют скорректировать цены уже в IV квартале 2018 года.

По оценкам Банка России, инфляция увеличится в первом полугодии 2019 года под действием разовых факторов, в том числе налоговых мер. В дальнейшем она будет устойчиво снижаться. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года.