  • 27 ноября 201827.11.2018вторник
  • USD66,5072
    EUR75,5655
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-западный

Банк России выпустил новую памятную монету

Экономика, 17:31 27 ноября 2018

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Памятную серебряную монету номиналом 100 рублей "Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей" выпущена в обращение 27 ноября, сообщает Банк России.

Оборотную сторону монеты украшают символы городов и территорий – финалистов конкурса: Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира, Сергиева Посада; в центральной части монеты изображена карта Российской Федерации. Тираж монеты – 75 штук.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Банк России , монета

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:31 27.11.2018Банк России выпустил новую памятную монету
14:13 27.11.2018Разработку тюменского технопарка будут применять при благоустройстве дворов
13:49 27.11.2018ВТБ в тюменском регионе нарастил кредитование бизнеса
09:04 27.11.2018Югорским предпринимателям расскажут о портале поставщиков