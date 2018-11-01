Банк России выпустил новую памятную монету
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Памятную серебряную монету номиналом 100 рублей "Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей" выпущена в обращение 27 ноября, сообщает Банк России.
Оборотную сторону монеты украшают символы городов и территорий – финалистов конкурса: Петрозаводска, Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Сочи, Севастополя, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владимира, Сергиева Посада; в центральной части монеты изображена карта Российской Федерации. Тираж монеты – 75 штук.