Жителя Казанского района обвиняют в убийстве по неосторожности на охоте

61-летний житель Казанского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 26 сентября 2018 года в 20 часов 30 минут обвиняемый у деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области выстрелил из своего охотничьего ружья в пробегающую косулю и, по неосторожности, попал в своего 53-летнего знакомого, находившегося в зоне выстрела. От ранения мужчина скончался на месте.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.