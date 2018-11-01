  • 28 ноября 201828.11.2018среда
  • USD66,7800
    EUR75,6217
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер южный

Жителя Казанского района обвиняют в убийстве по неосторожности на охоте

Происшествия, 16:38 28 ноября 2018

61-летний житель Казанского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 26 сентября 2018 года в 20 часов 30 минут обвиняемый у деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области выстрелил из своего охотничьего ружья в пробегающую косулю и, по неосторожности, попал в своего 53-летнего знакомого, находившегося в зоне выстрела. От ранения мужчина скончался на месте.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# охота , убийство , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 28.11.2018Жителя Казанского района обвиняют в убийстве по неосторожности на охоте
16:05 28.11.2018Жителя Югры обвиняют в причинении смерти по неосторожности
14:16 28.11.2018В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в грабеже
13:32 28.11.2018В Тобольске оштрафовали председателя ЖКХ