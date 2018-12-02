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В Уватском районе завершается модернизация системы водоснабжения

Экономика, 18:01 02 декабря 2018

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Модернизированные водоочистные сооружения, поставленные в Ивановке, Нагорном, Солянке и Демьянском, будут запущены к 8 декабря, в Красном Яре – к 15 декабря, сообщает администрация Уватского района.

Монтаж оборудования уже завершен. Сооружения по очистке воды уже работают в Туртасе, Увате, Демьянке и Мугене. В 2019 году такую водоочистку планируется поставить в Сергеевке, Сафьянке, Уках, Ищике и Тугалово. Установка водоочистных сооружений реализовывалась в рамках областной целевой программы по обеспечению населения качественной водой.

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

В дирекции по управлению муниципальным хозяйством добавили, что не первый год модернизируется система водоснабжения в Красном Яре: все трубы заменены на полиэтиленовые, пробурена новая скважина. В 2019 году водонапорная башня будет перенесена за пределы населенного пункта, также поставят ограждение, обустроят подъездные пути. На эти цели из бюджета муниципального образования выделено 3 млн рублей.

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# водоснабжение , качественная питьевая вода , модернизация , Уватский район

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