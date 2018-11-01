Тюменские студенты завоевали медали областной спартакиады по плаванию

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Сборная Западно-Сибирского колледжа одержала победу в рамках XXI Областной спартакиады профессиональных образовательных организаций по плаванию в Тюмени 28 ноября, сообщает ЦСП72.

Его студенты заняли весь пьедестал почета в личном первенстве. Победу одержал Даниил Решетников, второе место занял Олег Кузнечевских, третье – Игорь Чудаев.

Всего в спартакиаде приняли участие 11 команд. Участники преодолевали 50 метров свободным стилем.

Серебро досталось сборной многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета. Обладателями бронзы стали студенты лесотехнического техникума.

Среди девушек победила команда Тюменского медицинского колледжа. Его представительницы завоевали две медали. Золото заработала Мария Герте, серебро – Ксения Водянникова. Третий результат в личном первенстве показала Юлия Васильева из Запсибколледжа.

В командном зачете второе место заняла сборная лесотехникума. Бронза на счету – девушек из многопрофильного колледжа ТИУ.