Новая площадка от застройщиков откроется в Тюмени

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

"Галерея застройщиков Тюмени" - новая площадка, объединившая тюменских застройщиков с целью предоставления покупателям квартир в новостройках максимально удобно и безопасно откроется в Тюмени 3 декабря, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Все застройщики, которые вошли в состав, предлагают как готовое жилье, так и участие в долевом строительстве. При этом каждая из представленных строительных организаций открыла специальный счет в уполномоченных банках, обеспечивающий защиту прав граждан и снижение рисков для них при участии в долевом строительстве.

"Галерея застройщиков Тюмени" - еще один инструмент для реализации жилищной политики на территории Тюменской области, обеспечивающий качественную и достоверную информацию по предложениям на рынке новостроек, и гарантирует безопасность покупки.

Добавим, в Тюменской области жилищное строительство ведется активно. За 2012 - 2017 годы введено 9 млн 822 тыс. кв. метров жилья, на 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию 1 млн 250 тыс.кв. метров.

Всего с начала 2018 года предложено к продаже 59 тыс. 984 квартиры, из них приобретено 30 тыс. 162 квартиры. Превышение количества жилья, предлагаемого к продаже, над приобретаемым количеством жилья сохраняется.

В жилищном строительстве по состоянию на 1 ноября 2018 года участвует 86 организаций-застройщиков. В стадии строительства находится 219 домов общей площадью 2 млн 594,8 тыс. кв. м, из них в долевом строительстве – 164 дома общей площадью 2 млн. 27 тыс. кв. м. Ежегодно заключается более 10,5 тыс. договоров долевого участия на общую сумму около 32 млрд рублей.

За январь-сентябрь 2018 года предоставлено 15 тыс. 940 кредитов по ставке 9,7 % годовых, это в 1,5 раза больше аналогичного периода 2017 года.